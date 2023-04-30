Продажи лекарств за год сократились на треть в Петербурге.

В Петербурге резко сократились продажи лекарств. Относительно марта прошлого года в этом марте жители города купили на 34,7 процентов меньше препаратов. Петербуржцы потратили на эти цели 17,3 миллиона рублей. Об этом 30 апреля сообщает «Деловой Петербург».

- Такое падение продаж может объясняться эффектом высокой базы из-за ажиотажного спроса. В I квартале прошлого года потребители старались закупить лекарства впрок, опасаясь возможного дефицита, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

В целом по России продажи упали на 28,2 процента по сравнению с мартом прошлого года. Объем рынка составил 124,1 миллиарда рублей. За весь квартал россияне потратили на препараты 333,9 миллиардов рублей. Это на 19 процентов меньше, чем в прошлом году.