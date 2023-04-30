Туристический сезон стартовал в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционный «Императорский полдень» возобновили в Петербурге. Теперь увидеть придворных музыкантов можно каждое воскресенье в 12:00. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- Императорский полдень продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в Петербурге, которая уходит корнями во времена Петра Великого. Посмотреть на музыкантов можно во дворе Капеллы, - отметил глава ведомства.

Напомним, в Петербурге стартовал туристический сезон. Он начался с Фестиваля ледоколов, который проходит в Северной столице с 29 апреля по 1 мая. В воскресенье, 30 апреля, петербуржцы и гости города увидели вальс буксиров. Погода не стала помехой, и мероприятие посетили сотни людей.