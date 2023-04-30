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НовостиОбщество30 апреля 2023 16:25

«Императорский полдень» возобновили в Петербурге

Он прошел во дворе Капеллы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Туристический сезон стартовал в Петербурге.

Туристический сезон стартовал в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционный «Императорский полдень» возобновили в Петербурге. Теперь увидеть придворных музыкантов можно каждое воскресенье в 12:00. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- Императорский полдень продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в Петербурге, которая уходит корнями во времена Петра Великого. Посмотреть на музыкантов можно во дворе Капеллы, - отметил глава ведомства.

Напомним, в Петербурге стартовал туристический сезон. Он начался с Фестиваля ледоколов, который проходит в Северной столице с 29 апреля по 1 мая. В воскресенье, 30 апреля, петербуржцы и гости города увидели вальс буксиров. Погода не стала помехой, и мероприятие посетили сотни людей.