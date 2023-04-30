Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице вечером 30 апреля случился пожар в родильном доме Фрунзенского района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о возгорании на Малой Балканской улице поступило около семи часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Прибывшие на место пожарные увидели, что горит разноуровневый пяти-шестиэтажный родильный дом №16. Пламя охватило помещение технического этажа: вспыхнула оконная рама. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр.

Пожарные тушили огонь несколько минут: в 19:20 ничего уже не было. Из здания никого не эвакуировали. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 спасателей МЧС.