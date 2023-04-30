Напавшего на таксиста пассажира задержали полицейские в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Водитель такси стал жертвой грабителя в Петербурге. Инцидент произошел рано утром 29 апреля на Рощинском шоссе. На таксиста напал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Между пассажиром и водителем началась ссора. Пассажир применил насилие и открыто похитил у таксиста мобильный телефон «Ксиоми Редми 8». После этого он сбежал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. В девять утра сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Он находился дома в поселке Серово Курортного района Северной столицы. Похищенный телефон у злоумышленника отобрали.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельства случившегося.