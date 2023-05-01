Снаряд со взрывателем сняли со второй опоры ЛЭП, подорванной ночью в Гатчинском районе Ленобласти

Угрозу повторного подрыва удалось ликвидировать ФОТО: пресс-служба губернатора Ленобласти

Взрывотехники сняли заряд со взрывателем со второй опоры линии электропередачи в Сусанинском поселении Гатчинского района Ленобласти. Там в ночь на 1 мая неизвестными была подорвана одна из опор.

- На второй был обнаружен неизвестный предмет. Взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Проводится обследование других опор поврежденной линии, - сообщил губернатор ленобласти Александр Дрозденко.

На месте работают взрывотехники, прокуратура и специалисты ФСБ. На электроснабжение населенных пунктов ЧП не повлияло - сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.