Закон для уличных музыкантов вступил в силу в Петербурге с 1 мая

В комитете уверяют, что площадки есть в каждом районе города Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 мая в Петербурге вступил в силу закон для уличных музыкантов. Теперь выступления на улицах города необходимо заранее согласовывать, подавая заявку на Госуслугах. Касается это не только тех, кто шумно поет и играет на музыкальных инструментах. Согласовывать также необходимо литературные, творческие номера, публичные представления и выставки.

- Разрешения на выступления выдаются бесплатно. За месяц один творческий коллектив может выступать не более чем на трех площадках. Всего площадок больше сотни, но перечень будет расширяться. Места для выступления есть в каждом районе на проходных территориях, - сообщают в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Все площадки разделены на три категории: тихие, умеренные и громкие. В первой запрещена звукоусиливающая аппаратура и ударные музыкальные инструменты. На "Умеренных" площадках мощность звукоусиливающей аппаратуры не должна превышать 500 Вт. На "громких" разрешено все.