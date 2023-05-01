68 двухметровых яблонь появились в центре Петербурга

Деревья простоят на улицах города до самой осени ФОТО: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

В центре Санкт-Петербурга появились 68 двухметровых яблонь в горшках. Цветущие красавицы украсили Большую Морскую улицу, Невский проспект (от набережной реки Фонтанки до Екатерининского сквера), Малую Садовую улицу и Площадь Восстания.

- Чуть позже к яблоням подсадят цветы для создания яркого, красочного облика, - делятся в комитете по благоустройству Петербурга.

Но прописка по этим адресам у яблонь временная - уже осенью они отправятся в сады и скверы Петербурга. Там деревья останутся навсегда. Напомним, что в прошлом году вместо яблонь улицы города украшали липы.