Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2023 7:54

68 двухметровых яблонь появились в центре Петербурга

Осенью их пересадят в сады и скверы города
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Деревья простоят на улицах города до самой осени ФОТО: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Деревья простоят на улицах города до самой осени ФОТО: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

В центре Санкт-Петербурга появились 68 двухметровых яблонь в горшках. Цветущие красавицы украсили Большую Морскую улицу, Невский проспект (от набережной реки Фонтанки до Екатерининского сквера), Малую Садовую улицу и Площадь Восстания.

- Чуть позже к яблоням подсадят цветы для создания яркого, красочного облика, - делятся в комитете по благоустройству Петербурга.

Но прописка по этим адресам у яблонь временная - уже осенью они отправятся в сады и скверы Петербурга. Там деревья останутся навсегда. Напомним, что в прошлом году вместо яблонь улицы города украшали липы.