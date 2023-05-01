Пассажир с перцовым баллончиком напал на таксиста в Петербурге

Подозреваемого доставили в СИЗО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажир с перцовым баллончиком напал на таксиста в Санкт-Петербурге 30 апреля на Новгородской улице. Во время выполнения заказа в машине с двумя пассажирами произошел конфликт. Тогда один из них под угрозами забрал у водителя 4 500 рублей и скрылся.

- В полицию обратился 24-летний таксист. Было возбуждено уголовное дело за разбой. В тот же день по горячим следам удалось задержать подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Задержанным оказался 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас он находится в СИЗО.