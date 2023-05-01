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НовостиПроисшествия1 мая 2023 9:13

Поиски двух пропавших без вести подростков завершены в Петербурге

Парни находились в федеральном розыске, но были задержаны после драки
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Пропавшие подростки были задержаны за разбой

Пропавшие подростки были задержаны за разбой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поиски двух пропавших без вести подростков завершились в Петербурге 28 апреля после драки. В Калининском районе города рядом с трансформаторной будкой прохожий заметил 13-летнего избитого мальчика в крови. Рядом с ним находился и пьяный подросток, который его и избил, пытаясь отнять мобильный телефон.

- Избитый мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Вечером этого же дня по горячим следам по подозрению в совершении преступления были задержаны двое 16-летних подростков, находящихся в федеральном розыске как без вести пропавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Оба парня сейчас находятся в СИЗО. Как долго они находились в розыске - неизвестно.