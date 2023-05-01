Уголовное дело о диверсии возбуждено после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Опора была подорвана в ночь на 1 мая ФОТО: пресс-служба губернатора Ленобласти

Уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств возбуждено после подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области 1 мая 2023 года. Установить личности причастных к взрыву пока не удалось, но на месте продолжают работать сотрудники силовых структур.

- На месте происшествия следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников, - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что ЧП произошло в ночь на 1 мая. Была подорвана одна из опор ЛЭП. Со второй взрывотехникам удалось снять заряд со взрывателем. Пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов нарушено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неизвестные подорвали опору линии электропередачи в Гатчинском районе Ленобласти

Рядом удалось разминировать еще один заряд с взрывателем (подробнее)