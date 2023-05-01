Мужчина с ружьем открыл стрельбу из окна квартиры в Выборге

Хулигана удалось оперативно задержать правоохранителям Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Выборге на Промышленной улице днем 29 апреля. На место тут же прибыли сотрудники полиции. Хулигана удалось оперативно задержать. Им оказался 38-летний местный житель.

- Из хулиганских побуждений он стрелял из своего охотничьего ружья «Сайга-410 К». Оно было изъято на месте происшествия, как и две металлические гильзы, охотничье гладкоствольное ружье «Сайга-20 К», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Пострадавших не оказалось. Мужчину отправили в СИЗО.