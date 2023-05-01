«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра

Сильный ветер придет в Северную столицу 2 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге с 9 до 21 часов 2 мая 2023 года. Всему виной сильный ветер, порывы которого, по информации Росгидрометцентра, могут достигать 15 м/с.

- Второй уровень означает потенциально опасную погоду, - отметили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Водителей просят быть аккуратней на дорогах из-за высокого риска ДТП в непогоду. Также о правилах дорожного движения и осторожности напоминают пешеходам и другим участникам движения.