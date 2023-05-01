Вход на станцию метро «Василеостровская» будет закрыт по утрам со 2 мая по 17 сентября

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вход на станцию метро «Василеостровская» в Петербурге будет закрыт по утрам со 2 мая по 17 сентября 2023 года. Причиной ограничений для пассажиров стал запланированный ремонт эскалатора на станции. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

- По рабочим дням с 08-00 до 10-30 часов вход на станцию закрыт, с 16-00 до 20-00 часов вход на станцию ограничен, - отметили в пресс-службе.

В организации также отмечают, что возможны изменения в интервале времени закрытия входа. Это будет также зависеть от пассажиропотока. Тем не менее, пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом новых ограничений.