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НовостиОбщество1 мая 2023 11:10

Вход на станцию метро «Василеостровская» будет закрыт по утрам со 2 мая по 17 сентября

Ограничения ввели из-за ремонта эскалатора
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вход на станцию метро «Василеостровская» в Петербурге будет закрыт по утрам со 2 мая по 17 сентября 2023 года. Причиной ограничений для пассажиров стал запланированный ремонт эскалатора на станции. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

- По рабочим дням с 08-00 до 10-30 часов вход на станцию закрыт, с 16-00 до 20-00 часов вход на станцию ограничен, - отметили в пресс-службе.

В организации также отмечают, что возможны изменения в интервале времени закрытия входа. Это будет также зависеть от пассажиропотока. Тем не менее, пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом новых ограничений.