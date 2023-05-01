Многие петербуржцы хотят, чтобы их зарплата выросла больше чем в два раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 70% петербуржцев недовольны своей зарплатой в 2023 году и считают, что она должна быть больше. Годом ранее этот показатель был на 7% ниже. Уровень заработной платы устраивает лишь 26% опрошенных. Об этом говорят данные опроса, проведенного платформой-онлайн рекрутинга hh.ru.

- Чаще всех своей зарплатой довольны представители таких сфер как "Безопасность", "Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Информационные технологии". Наибольший процент недовольных работников в сферах "Медицины и фармацевтики", "Туризма, гостиниц, ресторанов" и среди юристов, - отмечается в результатах опроса.

Каждый пятый среди недовольных хотел бы, чтобы его зарплата увеличилась больше чем в два раза. При этом куда менее довольны своим финансовым положением жители Ярославской области - там их количество составило 85%. Спокойнее всего, судя по всему, в этом плане живется в Ханты-Мансийском автономном округе - там недовольных лишь 38%.