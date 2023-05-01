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НовостиОбщество1 мая 2023 14:17

Главный синоптик Петербурга рассказал о самом дождливом Первомае в городе

В 1957 году за один день выпало 24,2 мм осадков
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Дождливыми оказались 44 из 105 лет, что существует праздник

Дождливыми оказались 44 из 105 лет, что существует праздник

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какой 1 мая была погода в городе в разные годы. Дождливыми оказались 44 из 105 лет, что существует праздник. Особенно сильные осадки были в 1994 году (выпало 15,1 мм) и в 1957 году, когда на улицы города хлынуло 24,2 мм.

- Самым холодным днем было 1 мая 1935 года, когда максимальная температура за день составила всего +1,5 градуса. Только 9 раз в этот день температура воздуха превышала +20 градусов, - сообщил Александр Колесов в своих соцсетях.

Температурный максимум зафиксирован в 1934 году, когда столбик термометра достиг отметки в 24,9 градуса.