Главный синоптик Петербурга рассказал о самом дождливом Первомае в городе

Дождливыми оказались 44 из 105 лет, что существует праздник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какой 1 мая была погода в городе в разные годы. Дождливыми оказались 44 из 105 лет, что существует праздник. Особенно сильные осадки были в 1994 году (выпало 15,1 мм) и в 1957 году, когда на улицы города хлынуло 24,2 мм.

- Самым холодным днем было 1 мая 1935 года, когда максимальная температура за день составила всего +1,5 градуса. Только 9 раз в этот день температура воздуха превышала +20 градусов, - сообщил Александр Колесов в своих соцсетях.

Температурный максимум зафиксирован в 1934 году, когда столбик термометра достиг отметки в 24,9 градуса.