Вольер для диких кошек отреставрировали в Ленинградском зоопарке

Первой в новый дом по традиции шагнула кошка ФОТО: пресс-служба Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке отреставрировали вольер для манулов. Первой новоселье отметила самка Намика, с опаской и любопытством шагнувшая в новые аппартаменты. Шевеля ушками, дикая кошка пошла осматривать свои владения.

- Реконструкция вольера для манулов - это сложная командная работа, к которой приложили руку сотрудники из самых разных отделов, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Наполнение вольера делали из дерева ольхи, лиственницы и клена. Главным украшением и подарком для хвостатых стала живая лиственница - теперь она растет прямо в клетке, а по весне даже успела зацвести.