Спасатели вытащили корову, угодившую в канаву в Ленобласти

Животное вытащили и передали хозяевам ФОТО: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Спасатели Ленобласти вытащили корову, угодившую в канаву в поселке Ульяновка. Во время прогулки животное оступилось и погрязло в грязи. Выбраться самостоятельно бедолага не смогла. Тогда на помощь ей и хозяевам выехали спасатели из города Тосно.

- Спасатели вытащили животное из западни и передали хозяевам, - сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В августе 2022 года в похожую западню попала лошадь. Животное во время прогулки с наездником оказалось в болоте. Спасать ее пришлось пожарным, которые четыре часа держали голову бедняги, чтобы та не захлебнулась.

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