Вход на станцию метро «Василеостровская» в Петербурге закрыли по утрам со 2 мая на четыре месяца

Метро "Василеостровская" изменила график работы со 2 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге со 2 мая 2023 года на станции "Василеостровская" начался ремонт эскалатора. Из-за этого в течение четырех с половиной месяцев изменится график работы вестибюля. Так, по утрам, до 10:30 часам он будет полностью закрыт на вход. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

- Со 2 мая по 17 сентября с 8:00 до 10:30 часов вход в вестибюль будет закрыт, а с 16:00 до 20:00 часов - ограничен, - рассказали в пресс-службе метро.

Пассажирам рекомендуют в это время пользоваться соседними станциями метро "Спортивная" и "Приморская". До них можно добраться на автобусах № 41, 42, 47, 100, 128, 151, 230, 1, 6, 249, 275, а также трамваях 6 и 40.

Отметим, что на станции будет проходить капитальный ремонт сразу двух эскалаторов. На них заменят цепи, ступени и поручни. После этого эскалаторы прослужат еще дольше.