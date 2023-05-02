Резкое потепление на один день придет в Петербург 2 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Буквально на один день в Санкт-Петербурге резко потеплеет. После плюс 8 градусов, которые были в городе 1 мая, 2 мая 2023 года жителей города ждет практически "курорт", правда с дождями и сильным ветром. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тёплый сектор очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на территорию Финляндии. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, и откроет дорогу к берегам Невы более тёплому воздуха, что позволит температуре слегка превысить климатические рамки, - сообщил синоптик.

Днем в городе до плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области 13-18 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5-10 метров в секунду, порой более порывистый.

В среду местами короткие дожди и существенное похолодание.