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НовостиОбщество2 мая 2023 4:51

Резкое потепление на один день придет в Петербург 2 мая

Однако вместе с теплом быть дождям и сильному ветру
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Резкое потепление на один день придет в Петербург 2 мая

Резкое потепление на один день придет в Петербург 2 мая

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Буквально на один день в Санкт-Петербурге резко потеплеет. После плюс 8 градусов, которые были в городе 1 мая, 2 мая 2023 года жителей города ждет практически "курорт", правда с дождями и сильным ветром. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тёплый сектор очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на территорию Финляндии. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, и откроет дорогу к берегам Невы более тёплому воздуха, что позволит температуре слегка превысить климатические рамки, - сообщил синоптик.

Днем в городе до плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области 13-18 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5-10 метров в секунду, порой более порывистый.

В среду местами короткие дожди и существенное похолодание.