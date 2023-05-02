Пробка сковала Приморский проспект Петербурга утром 2 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утро новой короткой рабочей недели в Санкт-Петербурге началось с пробок. Плотный затор наблюдается с 7:48 часов 2 мая 2023 года на Приморском проспекте практически до самого центра города. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она растянулась по Приморскому проспекту и Ушаковской и Выборгской набережным от ЗСД до Кантемировского моста. Длина пробки составила 5,4 километров, - сообщил сервис.

В остальном затор по городу оценивается в 5 баллов. Причем, это на один балл меньше, чем обычно в это время. Тяжелая обстановка также наблюдается на Кантемироской улице в сторону центра, а также на Лесном проспекте. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.