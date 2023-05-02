Проезд по дамбе Петербурга ограничат со 2 мая на две недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга предупредили, что на Кольцевой автодороге на дамбе со 2 мая 2023 года на две с половиной недели будут ограничивать проезд. Периодически движение вовсе будут полностью останавливать, чтобы ввести специальное оборудование. Об этом предупредили в дирекции дамбы.

- Для проведения ремонтных работ вводятся временные ограничения автомобилей на внешнем кольце КАД в тоннеле дамбы. Ограничения будут со 2 по 5 мая, с 10 по 12 мая и с 15 по 19 мая, - сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Так, для ввода и вывода различной техники периодически будут полностью закрывать въезд в тоннель на некоторое время, которое не превысит 7-10 минут.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее рассчитывать время своего пути, чтобы не стоять в пробках.