Семилетняя девочка попала в реанимацию после танцев в ресторане в Петербурге

Семилетнюю девочку уронили на пол во время танца в ресторане Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка попала в реанимацию после танцев в ресторане. Все произошло вечером 30 апреля 2023 года в одном из заведений на проспекте Сизова, где отмечали день рождения ребенка. Один из гостей решил потанцевать с девочкой, поднял на руки и не удержал. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Празднование дня рождения закончилось в реанимации для семилетней петербурженки. Один из гостей уронил девочку головой вниз во время танца, - рассказал источник.

Около 19:25 часов девочку привезли на карете скорой помощи в Детскую больницу №2. У нее была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, а также перелом затылочной кости. Состояние ребенка оценили как тяжелое и поместили в реанимацию.

На данный момент проверкой несчастного случая занимается следственный комитет.