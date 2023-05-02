Из-за найденного расчлененного трупа в татуировках СК Ленобласти проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Ленинградской области проводят проверку после обнаружения разных частей тела. Напомним, 1 мая за гаражами в Выборге на улице Путейское нашли останки мужчины, упакованные в трех пакетах.

- 16 февраля была найдена человеческая нога, а вторую нашли 17 апреля, - напомнили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливаюсь все обстоятельства и причины случившегося. Также специалистам предстоит выяснить, кому принадлежат найденные части тела, и кто расчленил человека. Расследование продолжается.

Напомним, ранее у озера в Ленобласти нашли обезглавленное тело пропавшего год назад пенсионера. У мужчины была деменция. Когда он пропал, дочери запаниковали и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Но поиски пожилого ленинградца закончились трагедией.