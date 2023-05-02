Девять уголовных дел возбудили из-за мошенничества с посетителями баров в центре Петербурга

В Петербурге возбудили уголовные дела после мошенничеств с посетителями баров: Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила девять уголовных дел на очередных мошенников, которые заманивали мужчин в бары, а после выставляли им заоблачные счета. Все это происходило в трех ночных заведениях в центре города, расположенных на Невском проспекте, Казанской и улице Рубинштейна. Об этом 2 мая 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Жертвами становились мужчины, которых находили консуматорши в соседних барах или на улицах. Девушки приглашали мужчин в бары, где напаивали, а после клиентам выставляли огромные счета, - рассказали в полиции.

В полицию Центрального района уже поступило девять заявлений от обманутых посетителей клубов. По всем случаям были возбуждены уголовные дела.

Напомним, что уже задержаны организатор "бизнеса", а также две девушки, работавшие администраторами баров.