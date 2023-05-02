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НовостиОбщество2 мая 2023 8:31

Яхт-клуб около «Лахта Центра» перенесут на намыв Васильевского острова

Сейчас яхтам не хватает места для размещения
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сейчас яхтам не хватает места для размещения.

Сейчас яхтам не хватает места для размещения.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Яхт-клуб «Смоленка» построят в Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. Туда же планируют перенести яхтенный комплекс «Геркулес» из-за строительства второй башни «Лахта Центра». Об этом накануне пишет «Коммерсант».

- Из-за намыва территории образовалась бухта, которая идеально подходит для размещения яхт-клуба, - сообщает издание со ссылкой на представителя компании «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Алексея Жирова.

При этом, проект на намыве не отменяет планов по возобновлению работы порта «Геркулес» и строительства марины в промзоне «Горская». Однако они начнут функционировать в полном объеме через три-пять лет.

Всего в Северной столице около 50-70 тысяч маломерных судов и более ста парусных яхт. Однако мест для них не хватает. Так ситуацию оценил председатель президиума Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев.