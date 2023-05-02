Яхт-клуб около «Лахта Центра» перенесут на намыв Васильевского острова

Сейчас яхтам не хватает места для размещения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Яхт-клуб «Смоленка» построят в Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. Туда же планируют перенести яхтенный комплекс «Геркулес» из-за строительства второй башни «Лахта Центра». Об этом накануне пишет «Коммерсант».

- Из-за намыва территории образовалась бухта, которая идеально подходит для размещения яхт-клуба, - сообщает издание со ссылкой на представителя компании «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Алексея Жирова.

При этом, проект на намыве не отменяет планов по возобновлению работы порта «Геркулес» и строительства марины в промзоне «Горская». Однако они начнут функционировать в полном объеме через три-пять лет.

Всего в Северной столице около 50-70 тысяч маломерных судов и более ста парусных яхт. Однако мест для них не хватает. Так ситуацию оценил председатель президиума Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев.