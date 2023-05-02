На КАД Петербурга закроют две полосы движения с 10 мая на пять дней

На внутреннем кольце КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге запланированы новые ограничения. С 10 мая 2023 года в течение пяти дней будет перекрыто движение по двум полосам на внутреннем кольце КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время работы по ликвидации колеи с 10 по 15 мая будут перекрыты две полосы движения, первая и вторая, на участке на пересечении с Софийской улицей и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе, - рассказали дорожники.

Пока две полосы будут перекрыты, по третьей и четвертой полосам установят ограничение скоростного режима до 50 километров в час, чтобы обеспечить безопасность, как рабочих, так и участников движения.

Всю информацию о перекрытиях выведут на специальные табло, а вблизи проведения работ установят знаки. Водителей просят заранее продумывать маршруты.