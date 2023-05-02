Первый урожай сморчков появился в лесах Петербурга и Ленинградской области

Грибники похвастались первым урожаем сморчков в Петербурге / Фото: Грибы и грибники Спб

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже начался сезон грибов. Любители тихой охоты похвастались первым урожаем сморчков. Многие отправились собирать грибы в выходные и рассказали о хороших местах в социальных сетях.

- Погуляли по лесу, набрали сморчков и молодой крапивушки. Хочется сморчковой шапочки, но никак не найдем ее.Вроде и лес лиственный, и влажный, и полянки солнечные. Что им еще нужно, - рассказывают грибники.

Урожаем сморчков грибники похвастались и из Гатчинского района, из Вырицы и даже из Курортного района Санкт-Петербурга. Причем, грибы довольно крупные, и как отмечают горожане, очень вкусные.

Напомним, что заядлые грибники начали тихую охоту еще в начале апреля. Как только начал сходить снег и выглянуло солнце, из под земли показались красные саркосцифы.