От станции метро «Василеостровская» в Петербурге усилят движение автобусов по утрам со 2 мая

Три автобусных маршрута от станции метро «Василеостровская» в утренние часы будут чаще ходить до ближайших станций метрополитена Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Со 2 мая 2023 года на станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге начался капитальный ремонт эскалатора. Он продлится до 17 мая. В связи с этим по утрам вход на станцию будет закрыт. Чтобы местные жители не опаздывали на работу, будет усилено движение на трех автобусных маршрутах, которые соединяют метро с другими станциями. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Три автобусных маршрута от станции "Василеостровская" будут чаще ходить до ближайших станций метро. Это позволит эффективнее перераспределить пассажиропоток в период закрытия вестибюля на ремонт, - сообщили в комитете.

Так, интервал движения автобуса №6, который ведет до "Приморской" сократится до 7 минут. Автобус №100 до той же "Приморской" будет ходить каждые 10 минут. А автобус №1 до метро "Спортивная" будет курсировать каждые 13 минут.

Напомним, что по будням с 8 до 10:30 вход на станцию "Василеостровская" будет закрыт со 2 мая до 17 сентября.