В Петербурге появятся 45 зон для приготовления шашлыка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В начале летнего сезона на территории Петербурга появятся 45 зон отдыха, где можно будет приготовить шашлык. Их разместят в нескольких районах – Петродворцовом, Красносельском, Приморском, Выборгском и Курортном. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

- Зоны отдыха подготовят лесники. Это будут расчищенные площадки, на которых можно разводить огонь. Там разместят урны, создадут минерализованную противопожарную полосу, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты также напомнили петербуржцам, что с 15 апреля на территории города установлено начало противопожарного сезона. Правила пожарной безопасности запрещают разводить костры в лесах. Исключением стали только специально отведенные площадки.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о снеге в ближайшее время. Осадки ожидаются в течение трех дней с 4 мая.