Драку со стрельбой устроили петербуржцы на Лабораторном проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Калининского района задержали участников драки на Лабораторном проспекте в Петербурге. О происшествии сообщил очевидец, который рассказал, что один из пострадавших лежит на земле. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На месте происшествия нашли 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением руки. Его госпитализировали в медицинское учреждение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего петербуржца с ранением и 18-летнего парня, который стрелял из своего пневматического пистолета. Обоих доставили в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У дебоширов отобрали травматический пистолет, две гильзы, два магазина и 9 травматических патронов.