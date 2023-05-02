Администратора ресторана изнасиловали в Выборге в гостях у друга

Девушка обратилась в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Выборга обратилась в полицию и рассказала об изнасиловании. По ее словам, девушка была в гостях у знакомого, а тот напал на нее. Известно, что пострадавшая работает администратором ресторана. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Потерпевшая написала заявление, после чего направилась к гинекологу на освидетельствование. Владельца квартиры сейчас разыскивают. Все обстоятельства произошедшего выясняются, - пишет издание.

Также сообщается, что девушка обратилась в полицию Выборга 1 мая. Она рассказала, что все происходило с 11 до 12 часов дня в квартире на улице Макарова. Известно, что подозреваемому хозяину квартиры 38 лет, а пострадавшая женщина на десять лет младше него.

Напомним, петербуржцы устроили драку со стрельбой. Один из участников происшествия получил огнестрельное ранение и попал в больницу. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.