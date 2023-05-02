Кот-ученый станет символом Книжного салона в Петербурге. Фото: vk.com/booksalonspb

В Петербурге подвели итоги голосования за символ Книжного салона 2023 года. Большинство жителей города выбрали кота-ученого. Всего в голосовании приняли участие 11 тысяч человек. Об этом сообщают на официальной странице мероприятия во ВКонтакте.

- За кота-ученого было отдано больше 3,5 тысяч голосов. Теперь с котом-ученым смогут пообщаться и сфотографироваться все посетители, - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что раньше у Книжного салона не было талисмана, так что, это будет впервые в истории. Имя коту пока не выбрали, но подписчикам соцсетей предложили подумать над этим в комментариях.

Напомним, фестиваль «Книжный салон» пройдет в Северной столице с 18 по 21 мая: с 11 утра до 8 вечера. На Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа праздник пройдет уже в третий раз.