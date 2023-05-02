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НовостиОбщество2 мая 2023 10:29

«Мираторг» продал завод в Петербурге группе компаний «Альтаир»

На предприятии будут изготавливать хлебобулочные изделия
Анастасия НУРАДИЛОВА
На предприятии будут изготавливать хлебобулочные изделия.

На предприятии будут изготавливать хлебобулочные изделия.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завод «Мираторг» в Петербурге продали компании «Альтаир», которая занимается производством хлебопекарных изделий с 2021 года. Предприятие решило расширить производство, поэтому понадобилось помещение. Об этом накануне сообщили в пресс-службе компании NF Group, ставшей консультантом сделки.

- Одним из существенных преимуществ продаваемого завода является то, что он не требует инвестиций. Мы рады, что нам удалось найти с компанией «Альтаир» взаимовыгодные решения и передать наш актив в надежные руки, - отметил вице-президент агропромышленного холдинга «Мираторг».

Площадь проданного завода в Северной столице составила 9700 квадратных метров. Там изготавливали колбасные изделия – 50 тонн готовой продукции в сутки. Но в Курской области на заводе «Мираторга» выпускают в пять раз больше колбасы, поэтому было принято решение продать завод в Петербурге.