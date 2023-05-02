МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 3 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий обещают в Северной столице в среду, 3 мая. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В Петербурге 3 мая ожидается усиление ветра. Скорость порывов достигнет 17 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал снег в ближайшее время. Осадки выпадут 4 мая. По словам синоптика, такая погода задержится на три дня. Потепление в городе можно ждать только к концу месяца.

2 мая, несмотря на сильный ветер, воздух может прогреться до 16 градусов выше нуля. Но к вечеру ветер усилится и, скорее всего, начнется дождь.