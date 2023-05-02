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НовостиОбщество2 мая 2023 10:50

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 3 мая

Скорость ветра достигнет 17 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 3 мая.

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 3 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий обещают в Северной столице в среду, 3 мая. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В Петербурге 3 мая ожидается усиление ветра. Скорость порывов достигнет 17 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал снег в ближайшее время. Осадки выпадут 4 мая. По словам синоптика, такая погода задержится на три дня. Потепление в городе можно ждать только к концу месяца.

2 мая, несмотря на сильный ветер, воздух может прогреться до 16 градусов выше нуля. Но к вечеру ветер усилится и, скорее всего, начнется дождь.