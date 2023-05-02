Крохотный детеныш игрунки родился в Ленинградском зоопарке Петербурга

Детеныш игрунок родился в Ленинградском зоопарке / Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга новое пополнение. В семье обезьянок игрунок родился малыш - крохотный детеныш. Он появился на свет еще 11 марта 2023 года. Однако в пресс-службе зоопарка сообщили об этом только сейчас, когда детеныш начал показываться людям.

- 11 марта у самца Лусио и самки Хельги на свет появился малыш. Сейчас кроха растет с каждым днем, чтобы однажды стать таким же большим и сильным, как его родители. Если под словом «большим» мы подразумеваем среднее яблоко или грушу: взрослые особи весят до 400 грамм и 50 сантиметров в длину, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Малыш чувствует себя прекрасно и окружен заботой семьи. Его постоянно носят на своих спинах папа с мамой, а также очень любит нянчить старший брат по имени Хьюго. Полуторагодовалый детеныш с радостью играет с новорожденным.