Жюри литературного конкурса «Читать сердцем» определило номинантов

Участники проекта «Читать сердцем» представили свои работы в шести номинациях. Фото: предоставлено организатором конкурса.

Корпоративный литературный конкурс «Читать сердцем», посвященный подвигу народа в Великой Отечественной войне, подходит к завершению. Инициатором проекта выступила компания «Газпром переработка». Участниками конкурса стали сотрудники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» и члены их семей.

Масштабный конкурс «Читать сердцем» в Санкт-Петербурге проводится впервые. Его цель – поддержка и развитие жанра художественного чтения, повышение значимости прозы, поэзии, культуры русского языка.

Для оценки конкурсных работ организаторы пригласили многих известных актеров, писателей и телеведущих. Проект поддержали писатель-фантаст Дмитрий Емец, автор серии книг про Таню Гроттер, ведущая на центральных телеканалах России Ольга Митрофанова, актеры театра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак.

Участники представили свои работы в шести номинациях: «Проза. Работники», «Поэзия. Работники», «Семейное чтение», «Коллективное чтение», «Проза. Дети» и «Поэзия. Дети». Всего было подано 842 заявки от 42 дочерних обществ компании. Экспертная комиссия составила шорт-лист из 70 работ. Полный список номинантов опубликован на сайте читатьсердцем.рф.

Идет подсчет работ в главных номинациях – «Самая читающая компания» и «Самый читающий филиал». Победители в них будут определены по количеству присланных заявок. Также будет вручен «Приз зрительских симпатий». Его обладателем станет тот участник, который наберет наибольшее количество лайков.

Церемония награждения пройдет 5 мая в формате прямой трансляции в официально группе Вконтакте. Победители получат памятные награды и полезные подарки.