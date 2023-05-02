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НовостиПроисшествия2 мая 2023 11:35

В Нижнем Новгороде женщина на электросамокате сбила ребенка и уехала

Девочке потребовалась медицинская помощь
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Нижнем Новгороде женщина на электросамокате сбила ребенка и уехала.

В Нижнем Новгороде женщина на электросамокате сбила ребенка и уехала.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель СК России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда на ребенка в Нижнем Новгороде. Женщина на электросамокате сбила девочку и оставила ее на дороге. Об этом сообщает пресс-служба СК России 2 мая.

- Девочка с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу, в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи Нижегородской области проводят проверку. Позже глава областного ведомства представит доклад Александру Бастрыкину. Центральный аппарат Следственного комитета поставил на контроль ход расследования.

Напомним, в Выборге подросток нашел расчлененный труп с татуировками. Части тела были разложены по трем пакетам. Следователи Ленинградской области организовали проверку.