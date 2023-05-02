Порты в Петербурге будут загружены на 20% в 2023 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сниженная из-за санкций загруженность портов в Петербурге начинает восстанавливаться. Это происходит из-за роста количества судозаходов китайских, азиатских, индийских и южноамериканских операторов.

- Появились регулярные контейнероперевозки. Между операторами наблюдается некоторая конкуренция, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на коммерческого директора «УК Глобал Портс» Игорь Пухов.

По мнению экспертов, из-за санкций больше всего пострадали терминалы Северо- Запада. В этом году их загруженность составит только 20 процентов. Но ситуация стремительно меняется.

- Сейчас мы видим восстановление. Мы видим, что те объемы, которые не могли в прошлом году и не могут проехать через порты Дальнего Востока, вышли на Северо-Запад, - отметил Пухов.