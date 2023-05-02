Огромное дерево раздавило машину во дворе дома в Петербурге

Дерево упало на машину во дворе дома в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге с середины дня 2 мая 2023 года, как и обещали синоптики, поднялся сильный ветер. Порывы качают деревья, стучат по крышам, подоконникам и норовят опрокинуть знаки. Однако в одном из дворов города уже заметны последствия ветра. Так, под напором потока не выдержал ствол дерева и рухнул прямо на припаркованную машину. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На улице Маршала Говорова дерево упало прямо на автомобиль марки "Тойота". За пару минут до падения был очень сильный ветер, - рассказали свидетели произошедшего.

Дерево упало прямо на крышу автомобиля, сильно продавив ее. Помимо этого часть ствола прилегла и на другой автомобиль, который стоял рядом.

Прибыли ли уже спасательные службы на место, не сообщается.