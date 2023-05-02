Трех человек спасли из мощного пожара на промзоне в Ленобласти

Пламя перекинулось на бытовки, где находились люди. Фото: t.me/Megapolisonline

Сильнейший пожар произошел в деревне Новосаратовка в Ленинградской области около трех часов дня 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- На место выехали пожарные части Леноблпожспаса. Предварительно горят открытым огнем доски, огонь также распространился на бытовки и строительную технику, - рассказали в ведомстве.

В администрации Ленобласти также уточнили, что загорелись четыре бытовки и два грузовых авто-крана. Пламя захватило строительный мусор. Из-за огня произошло задымления в ангаре с запчастями, который находился рядом.

Спасатели уже приехали на место и начали тушить пожар. Трех человек спасли из горящих бытовок. Причины и обстоятельства возгорания установят дознаватели.

По словам очевидцев, пожар произошел на промзоне "Уткина заводь".