Владимир Путин и Александр Беглов приняли участие в открытии трамвайной линии в Мариуполе. Фото: Скриншот из видео

Первую историческую трамвайную линию восстановили в Мариуполе. В церемонии открытия в онлайн-режиме приняли участие президент России Владимир Путин, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Когда весной 1942 года в осажденном Ленинграде трамваи пошли, все поняли, что город жив. После этого больше никто не сомневался, что он выстоит. Поэтому возвращение трамвая на улицы Мариуполя стало для нас исторической задачей, - отметил глава Северной столицы.

Он назвал возрождение трамвайной линии в Мариуполе одним из главных петербургских проектов. Поручение о запуске транспорта дал президент России Владимир Путин в январе этого года. Он просил завершить работы к 20 мая, но специалисты справились раньше.

К сегодняшнему дню бригады мариупольцев и петербургского ГУП «Горэлектротранс» восстановили 10,4 километров трамвайных путей.