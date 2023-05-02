В Петербурге пройдет саммит молодых изобретателей

Bukable - платформа наставничества и обмена знаниями для студентов. Автор фото: Самуэль Эньоджо и Андрей Штундер.

Петербургский Международный саммит молодых ученых IpTech пройдет с 24 по 26 мая 2023 года в Санкт-Петербурге.

В саммите примут участие как представители стартапов, так и резиденты технопарков и предприниматели, давно вышедшие на рынок и сформировавшие свои ниши.

Организаторами IpTech выступили Федеральное агентство по интеллектуальной собственности (Роспатент), Ассоциация центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации, СПбГЭУ.

- Саммит соберет ведущих экспертов в различных областях и представит новейшие технологии и идеи, которые способны изменить мир к лучшему. Будут обсуждаться такие важные темы, как развитие искусственного интеллекта, устойчивое развитие, экономические вызовы, медицинские инновации и многое другое, – рассказывают организаторы IpTech.

В деловой программе: лекции ведущих отраслевых экспертов, мастер-классы специалистов и экспертных групп, TED-конференции в рамках Международной ассамблеи центров поддержки технологий (ЦПТИ) «TISC-2030. Многофункциональные сервисы института интеллектуальной собственности».

Саммит проводят для того, чтобы расширить возможности диалога молодежи разных стран по вопросам технического и социального предпринимательства, развивать международные экономические связи, а также сформировать положительный имидж России за рубежом.

IpTech-2023 проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Подготовил: Иван БРАТЦЕВ