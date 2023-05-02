Автоцистерна пролила аммиак на трассе «Нарва» в Ленобласти

На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники пожарно-спасательной части Ленобласти разбирались с последствиями утечки аммиака. Вещество разлилось на дороге при транспортировке автоцистерн. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

- Небольшая утечка аммиака замечена на трассе "Нарва" в районе 115 километра. Специалисты локализовали и устранили неприятные последствия разлива, - говорится в сообщении ведомства.

По словам вице-губернатора по безопасности Ленобласти Михаила Ильина, никакой опасности для жизни и здоровья населения не предвидится. Во время устранения последствий утечки трасса перекрывалась на несколько минут. Сейчас движение транспорта полностью восстановлено.

Напомним, недавно неизвестные подорвали линию электропередачи в Гатчинском районе Ленобласти. Со второй опоры специалисты сняли снаряд со взрывателем. В происшествии никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося.