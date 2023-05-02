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НовостиОбщество2 мая 2023 15:40

Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке метро в Петербурге

Поезд пять минут стоял с открытыми дверьми
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке метро в Петербурге.

Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке метро в Петербурге.

Фото: Петр КИБЕР

Непонятный инцидент произошел в метро в Северной столице. Сбой в движении поездов помешал пассажирам на зеленой ветке. Все произошло около 18:30. Сначала на станции «Гостиный двор» в сторону «Василеостровской» поезд простоят в течение пяти минут с открытыми дверьми. А позже пассажиров и вовсе выгнали.

- По техническим причинам поезда в сторону станции «Беговая» и в сторону станции «Рыбацкое» следуют с увеличенным интервалом, - говорилось в объявлении в метрополитене.

Когда движение по зеленой ветке будет восстановлено, пассажирам не сообщили. В чем именно причина произошедшего пока тоже не известно.

Напомним, автоцистерна пролила аммиак на трассе Нарва в Ленинградской области. Специалисты устранили последствия. По предварительной информации, из-за небольшой утечки вещества никто не пострадал.