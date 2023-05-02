Движение по Троицкому мосту перекрыли из-за подозрительного предмета

Движение на Троицком мосту закрыли для автомобилей из-за проверки подозрительного предмета. Фото: Артем КИЛЬКИН

Движение по Троицкому мосту в Петербурге внезапно перекрыли в вечерний час пик 2 мая. Как сообщает наш фотокорреспондент с места, все произошло из-за подозрительного предмета. На месте дежурят полицейские. Автомобилистов разворачивают назад, чтобы не толпиться в пробке.

- Пока толком не ясно, где этот предмет. На переправе или около нее. Движение остановили силами сотрудников ГИБДД. Все гадают, что за предмет. Непонятно, насколько затянется проверка, - рассказал сотрудник «КП-Петербург», находящийся в районе Троицкого моста.

Добавим, что официальной информации о перекрытии моста не поступало. «КП-Петербург» проследит за развитием событий.