Петербуржец не смог выиграть суд с ФСБ по делу о запрете выезда из страны

Мужчина не смог улететь из Пулково из-за частичной мобилизации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинский районный суд Северной столицы рассмотрел иск петербуржца, которого не выпускали из страны. Он просил признать незаконными действия ФСБ и возместить ему судебные расходы. Дело в том, что в октябре мужчина пытался улететь из Пулково, но его не пустили на самолет, аргументируя это частичной мобилизацией.

- Указанное уведомление истец полагал незаконным, поскольку до поездки он обращался в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет, где ему сообщили, что в отношении него отсутствуют ограничительные меры, - сообщили 2 мая в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как оказалось, выезд из страны мужчине запретили еще 28 сентября, это подтвердилось соответствующим документом. Поэтому суд отказал петербуржцу и не удовлетворил его требования. Мужчине объяснили, что ФСБ действовала в рамках возложенной государственной функции по осуществлению пограничного контроля.

Выезд недовольному петербуржцу разрешили через две недели после неудачной попытки.