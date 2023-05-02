Документы на получение парковочного разрешения начали принимать на Госуслугах и в МФЦ Петербурга

Стартовал прием документов на получение парковочных разрешений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские МФЦ и региональный портал Госуслуг начали принимать заявления от жителей Петроградского района на получение парковочного разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– На одну квартиру можно оформить два разрешения, – уточнили в пресс-службе комитета.

Как выяснилось, это правило не распространяется на коммунальные квартиры: там удастся получить только одно удостоверение на одну квитанцию о квартплате.

Как сообщили в комитете, стоимость парковочного разрешения увеличивается пропорционально сроку. Так, на один год цена на документ равняется 1800 рублей, на два года – 3600 рублей, на три – 5400 рублей. Кстати, рассматривать полученные документы могут от десяти до 20 рабочих дней.

Напомним, что платная парковка в Петроградском районе заработает с 1 июля. Обустроят специальные места на 141 улице и разделят на шесть зон, соответствующих округам: «Посадский», «Кронверское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский», «Чкаловское».