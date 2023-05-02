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НовостиОбщество2 мая 2023 18:03

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра продлили в Петербурге

В городе бушует ветер от 15 до 17 метров в секунду
Элеонора КУРЮМОВА
Желтый уровень опасности продлили из-за сильного ветра.

Желтый уровень опасности продлили из-за сильного ветра.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Северной столицы ветры разбушевались не на шутку. Из-за этого в городе на Неве продлили желтый уровень опасности. Он будет действовать до первого часа ночи 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Скорость ветра от 15 до 17 метров в секунду, объявленная ранее Росгидрометцентром, сохраняется. Из-за этого погода в Петербурге оценивается как потенциально опасная, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, власти Северной столицы отдельно обратились к местным жителям. В правительстве города на Неве попросили водителей быть в разы осторожнее на дорогах. Более того, по возможности, им вообще рекомендовали воздержаться от управления транспортом из-за высокого риска ДТП. Напомнили власти также пешеходам, что желтый уровень опасен и для них, поэтому попросили быть внимательнее, переходя дорогу.