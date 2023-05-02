Владимир Путин приехал в Петербург и поздравил Валерия Гергиева с 70-летием

Владимир Путин поздравил Валерия Гергиева с 70-летием. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Путин прибыл 2 мая в Северную столицу, чтобы лично поздравить руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с 70-летием. Встречу между президентом и юбиляром транслировал телеграм-канал «Кремль. Новости».

– Ваш вклад огромен! Помню, как вы только брались за Мариинский театр. А теперь он превратился в мировую сцену, – восхитился президент.

Владимир Путин также добавил, что благодаря усилиям действующего директора театра, «Мариинка» стала примером для множества творческих коллективов как в России, так и за рубежом. За это сегодня российскому дирижеру вручили государственную награду «За заслуги перед Отечеством» II степени. Глава России отдельно подчеркнул, что его в юбиляре поражает патриотизм и в отношении малой родины, и всей России в целом. Кроме того, Владимир Путин отметил, что сегодняшнее искусство должно существовать вне политики.