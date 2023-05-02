Движение поездов на зеленой ветке метро восстановили спустя 2,5 часа в Петербурге

Движение поездов на зеленой ветке метро восстановили к 21:11. Фото: Петр КИБЕР

Во второй половине дня 2 мая поезда зеленой ветки метрополитена Северной столицы взбунтовались. Так в течение пяти минут состав от «Гостиного двора» в сторону «Василеоостровской» стоял с открытыми дверями. Но, как стало известно, спустя 2,5 часа – к 21:11 – движение почти полностью восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена города на Неве.

– Поезда ездят по третьей Линии в обычном режиме. Интервал между вагонами постепенно восстанавливается, – сообщили в пресс-службе организации.

К слову, до этого в петербургском метро говорили о вынужденном увеличении временем хода и интервала движения поездов. Тогда сотрудники подземки ссылались на технические причины. Но, что именно стало причиной внезапной стачки среди вагонов, до сих пор не известно.

Ранее spb.kp.ru писала, что сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке метро в Петербурге.